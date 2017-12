Puigdemont assegura que ERC, CUP i JxCAT volen el mateix

Última actualització Diumenge, 10 de desembre de 2017 12:00 h

El cap de llista de Junts per Catalunya constata que amb els cupaires "tenim moltes discrepàncies però també objectius conjunts"

6 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El cap de llista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, assegura que ERC, CUP i JxCat "volem el mateix". Així ho explicava en una entrevista al diari ARA. "L’objectiu és compartit. Hem de ser militants de Catalunya més que militants de cada partit. Si no ens despistem en l’horitzó podrem continuar conciliant els legítims ritmes, discrepàncies i matisos". Malgrat tot, Puigdemont constata que amb "la CUP tenim moltes discrepàncies però també objectius conjunts".

Puigdemont detalla que li hauria agradat anar en una sola llista independentista: "Ho vaig intentar. És el que demanava la gent". Tot i això, el cap de llista de Junts per Catalunya es mostra confiat que el projecte creat per telèfon "vagi creixent molt ràpidament".Ara bé, Puigdemont no perd de vista el moment actual i reclama que hi hagi observadors internacionals: "Que valorin la neutralitat dels mitjans públics, la intimidació de policies al carrer, la guerra econòmica. Rajoy té tres candidats: Iceta, Arrimadas i Albiol".Sobre el PDeCAT, Puigdemont exposa que van quedar que "no era el moment de partit" i afegeix que "probablement és l'únic que ho ha entès. I ha de ser premiat més que castigat".