Un sondeig d''El Nacional' constata una majoria independentista pel 21-D

El PSC també puja i obté entre 21 i 22 seients. Catalunya En Comú-Podem s'estanca amb 9 diputats, els mateixos que la CUP. Per altra banda, el PP es manté en la darrera posició, amb 6-7 escons. El sondeig dona així la majoria absoluta a les forces independentistes, amb una forquilla d'entre 69 i 72 escons i més del 48% dels vots, un percentatge més alt que el registrat a les eleccions del 27-S.

