El líder d'Esquerra avisa que l'Estat accentuarà la "repressió" sobre ERC ja que és "la formació a batre"

ACN | El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat una gran mobilització de la ciutadania de cara al 21-D i s'ha mostrat convençut que una victòria independentista facilitaria la seva sortida de la presó.

"Avui us demano, des de la presó d'Estremera, que mobilitzeu a tothom de cara al 21-D, que tothom vagi a votar per parar els peus als dels 155", ha insistit el líder republicà. "Que feu confiança a ERC, que se l'ha guanyat amb escreix", ha puntualitzat Junqueras.



"Guanyar i guanyar, al servei de la majoria, amb vocació de cohesionar el país i que mai més ningú no ens pugui dir que cap de nosaltres no pot aspirar a tot. La nostra no serà mai una societat de privilegis", ha continuat en la seva missiva el líder republicà, que porta ja 38 dies empresonat. "Amb nosaltres sempre s'hi podrà comptar, que tothom ho tingui present i que tothom en prengui exemple. I que el resultat sigui un Govern més fort que mai, més plural que mai i més determinat que mai per treballar al servei de la ciutadania i la democràcia, per a la justícia i la llibertat", ha asseverat Junqueras.



"Societat lliure i justa"

"Necessitem afermar cada pas, necessitem superar debats identitaris que no sumen, necessitem exhibir una trajectòria ètica davant un Estat governat per elits parasitàries", ha proclamat el president d'ERC, que considera que la República catalana, per afermar-se, "ha de plantejar una societat lliure i justa, creïble, que la faci més atractiva per aquells que no tenen com a prioritat la independència o que han vist en la corrupció a Catalunya semblances amb la indústria de la corrupció que és el PP i que molt sovint ha estat el PSOE".



"A Escòcia aquest paper central l'ha fet l'SNP. Aquí, crec molt sincerament que s'ha de bastir sobre ERC. I ho crec cada dia més", ha sentenciat Junqueras. "Tenim una feina al davant gegantina i no ens podem permetre que el Bloc del 155 assalti les institucions i passi la piconadora per tot el país", ha conclòs el president d'ERC.

"Seré el que la ciutadania decideixi, conscient que si guanyem els ho posareu molt més difícil per mantenir-me tancat a la presó i impedir-me l'exercici d'uns drets –i responsabilitats, les que siguin- dels quals no he estat privat per cap sentència", ha afirmat Junqueras en una carta des de la presó d'Estremera publicada aquest diumenge al diari El Punt Avui."Sigui com sigui, a votar. Tothom, aquesta és la prioritat", ha reblat el president d'ERC, que també ha avisat que l'Estat accentuarà la "repressió" sobre els republicans els propers dies ja que és "la formació a batre"."Perquè és central i perquè és l'única que pot articular majories guanyadores, desfer empats i teixir complicitats", ha reflexionat en veu alta Junqueras.