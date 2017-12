Andalusia obrirà 40 oficines a l'estranger destinades a la promoció econòmica

Última actualització Diumenge, 10 de desembre de 2017 14:00 h

Ciutadans i Susana Díaz arriben a un acord

14 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | "Aprovació de l'Estratègia Andalusa de Captació d'Inversions i implantació d'Oficines de suport a les empreses exportadores en els 40 principals centres de l'economia mundial". Aquest és el sisè punt de les mesures econòmiques que inclou el pacte entre Ciutadans i el PSOE andalús per a la investidura de Susana Díaz.

Es tracta de l'obertura de 40 oficines a l'estranger per a la promoció econòmica, en concret, per al suport a empreses i pimes andaluses. Fet que sona familiar a Catalunya, i que moltes vegades s'han anomenat "ambaixades".

Però en què es diferencien les oficines andaluses de les catalanes? Per al líder de Ciutadans, Albert Rivera, la diferència d'aquestes oficines és clara. Les andaluses tenen com a objectiu exclusiu la promoció econòmica, i per tant, no tindran "funcionaris treballant per a la independència d'Andalusia".

Notícies relacionades