Ros es contradiu en la defensa del 155

10 de desembre de 2017, 19.16 h

Agafaven als jueus i jo no deia res perque no era jueu.

Agafaven als comunistes i jo no deia res perque no era comunista.

Agafaven als sindicalistes i jo no deia res perque no era sindicalista.

I ara venen aquests feixistes i em foten les peces del museu. NO HI HA DRET !



Ves fent, ves fent...