Diumenge, 10 de desembre de 2017

Domènech: "El bloc dels que han intervingut l'autogovern no tenia cap altra proposta que la repressió"

Redacció | Elisenda Alamany, número 2 per Barcelona de Catalunya En Comú-Podem, s'ha expressat en aquesta línia i ha reivindicat la candidatura dels comuns a Girona: "Faran caure la careta a molts falsos patriotes quan diguin alt i clar que estimar un país vol dir estimar la seva terra; la bandera és un símbol que s'aixeca per defensar el país i la gent però no és cap tela per cobrir els seus nyaps i les seves vergonyes".

Així, el candidat a la presidència de la Generalitat per CeC-Podem, Xavier Domènech, ha acusat aquest diumenge des de Girona al "bloc dels que han intervingut l'autogovern" de no tenir per a Catalunya "cap altra proposta que la repressió"."No podien obrir meses de diàleg perquè no hi tenien res a proposar", ha afegit el cap de files dels comuns. També ha carregat contra els independentistes per la "buidor de la proposta", i a uns i altres els ha retret que pretenguin ser ara la "solució". "Tots els que ens han dut a aquesta situació, no ens en poden treure", ha insistit Domènech.