[Vídeo] #21D A Ciudadanos li sobren els diners

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

10 de desembre de 2017, 23.01 h







No puc dir amb garantia i seguretat que sigui cert això de que la UE , por obra i gràcia del CORRUPTE i DRETANISTA Juncker hagi subvencionat Cudad-anos (que no és ben bé el mateix que Anos de la ciudad) però sí que puc dir sense la mínima por a equivocar-me que NO M'ESTRANYARIA GENS QUE FOS VERITAT.





Que per què?





Aquesta Unió Europea, que pel CRETINISME IGNORANT del seu electorat, està en mans del grup PPoPPular, és a dir, de la DRETA, sap perfectament que en el moviment indep... Llegir més