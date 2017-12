[Vídeo] Guardiola derrota doblement a Mourinho: esportivament i democràticament

Última actualització Diumenge, 10 de desembre de 2017 22:30 h

El tècnic català posa per davant la llibertat dels presos polítics a una possible prohibició d'asseure's a les banquetes: "Seguiré duent el llaç groc i si em volen suspendre, d'acord"

Demostració de dignitat de Pep Guardiola després que el seu equip derrotes al Manchester United de Jose Mourinho, qui va posar en dubte la legalitat de dur el llaç groc que porta el tècnic català. "No pot ser que gent pacífica, sobretot dues persones pacífiques, vagi a la presó per estar en desacord amb un govern. És injust." Ha dit Guardiola amb gran contundència.

Amb dignitat i amb fermesa Guardiola ha rebatut la campanya de Mourinho per atacar l’entrenador català, “Ho hem de defensar, només volem votar. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez fa més de 60 dies que són a la presó per voler votar i per estar en contra del PP. Si la Premier, la FIFA, la UEFA em volen suspendre, d'acord".