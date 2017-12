Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 05:05 h

Els anticapitalistes omplen el pavelló de la Vall d'Hebron amb més de 2.100 persones

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



A. S. | Auditori a les fosques. Més de 2.100 persones esperant el tret de sortida de l'acte central de la CUP a Barcelona. S'encenen les llums. Al mig de l'escenari, una clara protagonista: una urna de les que es van utilitzar l'1 d'octubre.

La número 8 per Barcelona, Maria Rovira, recordava la "repressió violenta i acarnissada" del referèndum. "No vam dubtar en posar els nostres cossos. No vam retrocedir". I va proclamar: "La República serà feminista o no serà".



En aquesta mateixa línia, també s'expressava Bel Olid remarcant el paper protagonista de les dones. "Vam rebre cops i agressions sexuals com rebem cada dia de la nostra vida". Però també va voler assegurar que la nova constitució catalana no l'escriurien "set mascles blancs i rics". Olid es va mostrar molt partidària de "feminitzar la política" i va voler deixar clar que no es tracta només de "voler més dones sinó més feministes en general".









Anna Gabriel i David Fernàndez / A. S.

La demostració de força dels 'cupaires' es va mantenir durant tot l'acte. Emoció, aplaudiments, crits a favor de la República i on tampoc van faltar els exdiputats de la formació Anna Gabriel i David Fernández, acompanyats d'un mar d'aplaudiments.Anna Gabriel i David Fernàndez / A. S.

El concepte de "desobediència" i "unilateralitat" han sonat amb molta força i han liderat l'acte. Unes paraules que també ha reafirmat el número 1 per Barcelona, Carles Riera. Durant la seva intervenció ha demanat a les forces independentistes el compromís d'avançar cap a la República "sense por, desobeint i unilateralment" davant d'un Estat que consideren "una dictadura neofranquista".



Així, en aquesta mateixa línia també es va manifestar Maria Sirvent, la número dos, que va demanar a Marta Rovira deixar de ser "la crossa de l'antiga Convergència".









Moment emotiu de l'acte / A.S.

Però ERC no va ser l'únic partit pressionat durant el míting dels anticapitalistes. Catalunya En Comú – Podem també es va endur un bon cop de porta. Els cupaires els van retreure el fet que hagin abandonat el camí del procés constituent per plantejar una agenda social que des de la CUP consideren "autonomista". La cap de llista per Lleida de la formació, Mireia Boya, també ha tingut unes paraules per a Joan Coscubiela. "Per què en comptes d'estirar junts l'estaca per tombar-la d'una vegada li posen ciment i l'apuntalen?", va preguntar.Moment emotiu de l'acte / A.S.

Així, David Fernández va recordar als comuns que "el 15-M clamava per acabar amb el règim i no per maquillar-lo ni apuntalar-lo". Al feixisme, va detallar Fernández "no el despertem" perquè "mai ha anat a dormir". "El combatem", sentenciava.



"No ens cansarem de dir que són unes eleccions il·legítimes", repetien els participants. "El sí de la CUP era i és el més bonic perquè posa la vida al centre", detallava la cap de llista per Girona, Natàlia Sànchez. "Sí al compromís de la República, Sí desobedient sense peròs ni dilacions". "Venim a donar-ho tot", afegia. "Venim a donar tot el que tenim. Venim perquè passin coses. Els catalans fem coses. A la CUP en fem moltes de coses", somreia. "Som els que no ens hem mogut de les places per demanar solidaritat i per combatre l'especulació". "Som les antifeixistes i les feministes", va remarcar. "No hem vingut a fer carrera política. Som les que confiem la veu al poble".



No a l'autonomisme



El candidat de la CUP, Carles Riera, emplaçava amb les seves paraules al líder dels comuns, Xavier Domènech, a recuperar "la dignitat del 15-M" i a no "claudicar" davant el constitucionalisme per no "apuntalar" l'estat espanyol. Pel líder cupaire, només així es podrà "expulsar físicament" el feixisme de Catalunya.

Riera, demanava recuperar el camí "recorregut junts" per fer "destituir el règim del 78". El cap de llista avisava que al feixisme no se'l "transforma", en al·lusió a una eventual reforma de la constitució espanyola, sinó que "se'l combat de cara i se l'expulsa".



La CUP també ha aprofitat l'acte central de campanya per insistir en la necessitat d'apostar per la via unilateral per fer realitat la República. Carles Riera "exigeix" a JxCat i ERC que "respectin" l'1-O de manera "desobedient" i "sense por" i no tornin a l'autonomisme.



Un record per a Trump

Els cupaires van voler aprofitar l'acte central de Barcelona per recordar el seu "compromís internacionalista". "Senyor Trump, tregui les seves brutes mans de palestina! Visca Palestina lliure!", exclamava Gabriel.









Maria Rovira al final de l'acte / A.S. Riera tancava l'acte demanant el vot per la CUP "perquè nosaltres som i serem anticapitalistes. Visca la República social i feminista en tots els països catalans".Maria Rovira al final de l'acte / A.S.

Notícies relacionades