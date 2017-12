El número nou d'ERC assegura que ''tenim clar'' que Europa no intervindrà al cas català

Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 05:00 h

Ruben Wagensberg insta a no "dependre absolutament de res ni de ningú"

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| "Europa mai farà res si no és per interès propi". Amb aquestes paraules parla el número 9 d'Esquerra Republicana per Barcelona, Ruben Wagensberg, sobre el paper de la Unió Europea en el cas català. En una entrevista al directe!cat, Wagensberg -impulsor de la campanya 'Casa nostra, casa vostra' per l'acollida de persones refugiades a Catalunya- afirma que "no podem dependre absolutament de res ni de ningú perquè d’això es tracta la sobirania".



Quin és l’objectiu d’ERC a les eleccions del 21-D? Cal restituir Carles Puigdemont com a president? En la lluita pels drets de les persones refugiades, ja s’havia trobat amb l’immobilisme europeu. L’ha sorprès la seva reacció pel que fa al cas català? I aquesta actitud d’Europa, no pot fer creure alguns independentistes que s’ha tocat sostre? Imagino que amb les persones refugiades haurà viscut de prop el feixisme. Que opina de les declaracions de Pablo Iglesias sobre que l'independentisme ha contribuït a despertar-lo? Esperava que els comuns juguessin el paper que han jugat en tot el procés?

D'altra banda, un dels independents estrella de les llistes republicanes assegura que ERC no l'allunyarà de la vida associativa que el caracteritza i que -de fet- intentarà que "aquesta connexió sigui molt més fluida, que el teixit associatiu pugui entrar encara més al Parlament i que el Parlament pugui explicar-se molt més a la ciutadania".Pel que fa al que vindrà després del 21-D, parla d'un "Govern fort i executiu" i que, si no pot estar format per les persones cessades pel 155, empresonades o exiliades, "s’ha de trobar una solució política per mantenir la seva dignitat". D'altra banda, Wagensberg no rebutja el diàleg amb l'estat i apunta que per fer república es pot comptar amb les complicitats de partits no sobiranistes. "A dintre Podem o els comuns hi ha molta gent noble i bona amb la qual estic segur que tenim un tant per cent molt elevat de camí per compartir", sentencia.