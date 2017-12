ERC aposta per la via unilateral si l'Estat no negocia després del 21-D

El Periódico: "ERC reprèn la via unilateral pels sondejos adversos""El 57% confia que hi hagi negociació després del 21-D"El País: "El 'procés' deja más recortes y listas de espera en sanidad"La Razón: "EL TS apunta a Anna Gabriel en la macrocausa del "procés""El Mundo: "Forcadell reaparece y ERC recupera "la vía unilateral"ABC: "El valedor de Puigdemont en Bélgica ampara a defensores del genocidio judío"

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal