Espoli cultural via 155: La Guardia Civil s'enduu les obres a Sixena

El camió i la furgoneta que s'enduran les 44 peces de Sixena que hi ha al Museu de Lleida

Una desena de furgonetes de la Guardia Civil ha entrat aquesta matinada al museu de Lleida per traslladar les 44 obres d'art en litigi cap a Sixena. El dispositiu policial s'ha personat a l'equipament acompanyat per tècnics aragonesos.

El termini marcat pel jutge d'Osca per executar el trasllat de les 44 obres d'art de Sixena que es troben al Museu de Lleida expirava aquesta mitjanit. Si es compleixen els pronòstics, les peces es començaran a empaquetar i a carregar en un camió les pròximes hores.

Desenes de persones es concentren a fora des de primera hora de la matinada, malgrat que els Mossos d'Esquadra tenen blindat l'entorn del museu per impedir-hi l'entrada. Hi ha hagut moments de tensió entre els antidisturbis i els manifestants que protegeixen el museu.

Tot es va accelerar quan dijous passat el titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca va signar una providència per autoritzar la Guàrdia Civil a entrar al Museu de Lleida "fins i tot" per "la força" per endur-se les 44 obres d'art del monestir de Sixena dipositades en aquest espai.



El jutge, doncs, va tirar endavant amb l'ordre de retirada de les obres d'art abans de resoldre el recurs interposat pel Departament de Cultura, ara en mans de l'Estat per l'aplicació de l'article 155, que demanava aturar la mesura. També l'alcalde Àngel Ros va presentar un recurs de súplica a l'Audiència d'Osca contra el trasllat de les 44 obres.