Jordi Sànchez confia en sortir aviat de la presó

Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 10:00 h

El número dos de JxCat afirma que es va incorporar a la llista per "l'expercionalitat del moment polític"

ACN | El número 2 de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, rebutja aquest dilluns que el jutge del tribunal Suprem, Pablo Llarena, li atribueixi una "explosió violenta" i que decidís mantenir-lo a la presó, junt amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn.

Ho ha dit en una entrevista a 'El Punt Avui' on assegura que no creu que "aquesta situació es pugui allargar gaire més" i pugui sortir aviat del centre penitenciari tot i que admet que "no depèn de mi ni de la meva defensa legal".D'altra banda, l'expresident de l'ANC també explica que va decidir acompanyar Puigdemont a la llista de Junts per Catalunya per "l'excepcionalitat del moment polític" i ha apuntat que "evidentment" assumirà l'acta de diputat.