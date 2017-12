Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 10:40 h

Reaccions dels partits sobiranistes

Redacció | La Guardia Civil ha entrat al Museu de Lleida aquesta matinada per endur-se les obres d'art en litigi a Sixena, que representa l'espoli a Catalunya a través del 155 avalat pel PP, C's i PSC. Les forces independentistes han reaccionat amb contundència a aquesta "perversitat".

El president Carles Puigdemont, ha reaccionat a l'espoli de les obres de Sixena del Museu de Lleida a través del seu compte de Twitter i ha dit que "s'aprofiten de l'Estat d'excepció per espoliar Catalunya amb total impunitat". I ha afegit que "aquest és el model de país" que defensa el bloc del 155.

Per la seva banda, el diputat republicà, Joan Tardà, ha considerat una "veritable vergonya" que l'Estat aprofiti que el govern està "a la presó o a l'exili", i que no esperi la fi del procés judicial per executar el que ha titllat de "perversitat". Davant el museu de Lleida, Tardà ha constatat que el trasllat de les obres "per la força" demostra com seria un govern de les forces que donen suport al 155 i avisa que "aquesta humiliació que ens pretenen encolomar serveixi de lliçó a l'hora de votar el 21-D".

La cap de llista de la CUP per Lleida, Mireia Boya, ha acusat el govern espanyol d'estar recollint aquest dilluns el seu "botí de guerra" i ha dit que confia que això passi factura al PSC i a Àngel Ros en les eleccions del 21-D. Boya ha demanat a l'alcalde de la ciutat, Àngel Ros, que no torni a apropar-se al museu a menys de 500 metres, perquè "la gent està molt enrabiada i té memòria".

