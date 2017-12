Rajoy amenaça per la via del 155 si després del 21-D es manté la unilateralitat

Sobre la decisió del jutge Llarena de retirar l'ordre europea contra Puigdemont i els quatre consellers a Brussel·les ha assegurat que respecta la decisió perquè si no es podria haver produït una "situació xocant".

En l'àmbit econòmic, ha considerat que l'economia catalana s'ha ressentit a causa de l'independentisme i creu que no cal oferir incentius fiscals perquè les empreses que han canviat la seu social tornin a Catalunya sinó "seguretat jurídica i confiança".

Tanmateix, Rajoy ha justificat el trasllat de les obres d'art de Sixena i ha dit que el que fa el seu executiu és acatar una resolució judicial. "Les resolucions judicials s'han de complir i si algú creu que no s'ha de fer i vol substituir al jutge que ho digui, però aquest no és el funcionament normal d'una democràcia", ha valorat. Rajoy

Preguntat sobre si el PPC faria president a Inés Arrimadas o Miquel Iceta en cas que el bloc del 155 tingui majoria, ha insistit que Xavier Garcia Albiol és el seu candidat però ha reconegut que el PPC serà "constructiu" amb l'objectiu que hi hagi un Govern "a favor de la Constitució, la democràcia i la llibertat".

No hi ha cap vot

COMENTARIS

#1 Ramon Barcelona Barcelona 11 de desembre de 2017, 11.37 h Carles Puigdemont ha sigut víctima d'Espanya però també víctima d'ERC. Votar Puigdemont serà totes dues revenges.

3 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal