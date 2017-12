Iceta es fotografia amb l'autor de les retallades socials més dures a França

11 de desembre de 2017, 14.46 h





Quina vergonya de alcaldessa te Barcelona..... No perquè es declari bisexual sinó per anar a tele5 a un dels programes mes BROSSA de la televisió de España.



Ningú t'ho va preguntar......si eres bisexual. ES PER ESGARRAPAR VOTS DEL MON GAY.......?



Fins aquesta BAIXESA S'HA DE ARRIBAR PER UNA CADIRA que a demés no t'escau , perquè quant s'està al front d'un ajuntament com el de Barcelona, s'ha de tindre (entre altres coses) mes dignitat.



ENYORO EN TRIAS.