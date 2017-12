Iceta als peus de Rajoy: repetiria el 155 en cas de victòria independentista

Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 12:20 h

El socialista desvincula l'espoli de les obres d'art de la intervenció de l'Estat

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, veu "obvi" que es faci un altre 155 després del 21-D si el Govern sorgit manté la via unilateral, i per tant, "incompleix la llei". En aquest sentit, el socialista ha dit que "si el nou president de la Generalitat comet il·legalitats, lògicament, hi haurà una reacció dels poders de l'Estat per restaurar la legalitat".

"És obvi que si un surt de la llei, un jutge reclamarà que torni a la legalitat", ha reiterat Iceta, que no s'imagina que després de l'experiència viscuda, hi hagi partits que encara "vulguin seguir el mateix camí".



Sobre Sixena, Iceta ha titllat d'"error" el trasllat de les obres com a mesura cautelar però ha desvinculat aquesta decisió de l'aplicació per part de l'Estat de l'article 155 de la Constitució. En aquest sentit, ha asseverat que la decisió "no té a veure amb el 155", ja que prové de la justícia i ha afegit que si es llegeixen els decrets aprovats sobre el 155 "la paraula Sixena, art o Lleida no apareixen".



Descarta pactes amb ERC



D'altra banda, ha descartat pactes amb ERC en la pròxima legislatura perquè els projectes que defensen són "incompatibles" i ha afegit que un tripartit de les dues formacions amb Catalunya en Comú – Podem no el veu "per enlloc".



En roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies, Iceta ha recordat que PSC i ERC van governar conjuntament amb ICV durant set anys i que, malgrat que no comparteixen tot el programa, hi ha hagut moments en què es podien "acotar" els plantejaments.

Ara però, creu que això no és possible i ha titllat d'"irreal" plantejar la repetició d'aquesta fórmula de govern amb aquests agents. Sobre els comuns, ha defensat que el PSC sempre que ha pogut, ha acordat amb ells i ha lamentat que "a la recíproca no ha estat així".

Notícies relacionades