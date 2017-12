Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 12:25 h

Consideren un "error" criticar els "companys de viatge"

ACN | JxCat ha demanat als seus candidats que tinguin "fair play" amb ERC durant la campanya electoral del 21-D. Fonts de la candidatura que encapçala Carles Puigdemont han explicat que l'equip de campanya opta per no entrar al cos a cos contra la llista que encapçalen Oriol Junqueras i Marta Rovira.

De fet, des de JxCat consideren que seria un "error" anar en contra dels "companys de viatge", en referència als republicans. "No perdrem l'energia criticant-los", sostenen des de la llista de Puigdemont.Des de les files de JxCat assenyalen que l'electorat independentista no veuria amb bons ulls que hi hagués "retrets" entre els qui es poden considerar "hereus" de Junts pel Sí. Tant és així que des de la candidatura de Puigdemont pronostiquen que el sobiranisme podria "castigar" els qui sí que busquessin aquest enfrontament.La majoria de les enquestes publicades fins ara pronostiquen que ERC superaria JxCat, tot i que la tendència dels darrers dies indica que la llista de Puigdemont s'apropa a la dels republicans. De fet, l'enquesta interna de JxCat pronostica un empat tècnic o, fins i tot, que el president passaria per davant de la candidatura de Junqueras i Rovira.