Junqueras demana al Suprem sortir de la presó per fer campanya electoral

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

11 de desembre de 2017, 15.28 h





Oriol Junqueras, per molt justa que sigui la teva petició, seria estrany que els tribunals ePPanyols, DESCARADAMENT SUPPEDITATS al govern PPePPeru, escoltessin la teva justa reclamació.





Pensa que a Madrid no són rucs del tot. Saben molt be que tu representes EL partit independentista per excel.lència, un partit, el d'ESQUERRA REPUBLICANA, que si bé fa 25 anys no els fèia cap por, perquè es pensaven que els catalans estàvem tan acollonits que mai no ens decidiríem a exigir la INDEPE... Llegir més