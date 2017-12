[Vídeo] Simpatitzants de C's agredeixen set persones que penjaven cartells de la CUP

Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 15:20 h

Els agressors han estat relacionats amb moviments ultres

Redacció| Aquest diumenge, simpatitzants de la CUP enganxaven cartells de campanya pel 21-D quan ultres espanyolistes van arrencar-los i agredir-los perquè estaven molt a prop dels cartells d'Inés Arrimadas (candidata de C's) que ells mateixos havien enganxat feia unes hores. Així ho ha denunciat el Comitè de Defensa del Pont Vilomara (Bages), on van succeir els fets, que s'ha referit als simpatitzants de C's com de filiació ultra. De fet, els agressors són coneguts al municipi i relacionats amb moviments de caire feixista i ja han protagonitzat més d'una trifulga d'aquestes característiques.



URGENT: Dos ultres de CIUTADANS agredeixen dos nois de la CUP per penjar cartells molt a prop dels d’Arrimadas. Ha succeït a Pont de Vilomara. pic.twitter.com/CTslxJaGp6 — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 10 de desembre de 2017

Segons han explicat des del CDR, cap a les 9 del matí a tocar de l'Escola Pompeu Fabra -on hi ha un espai destinat a la propaganda- un dels agressors va començar a increpar els simpatitzants de la CUP i els va dir que els cartells que enganxaven no eren de "cap campanya" perquè feien referència a l'article 155. Poc després que els comences a arrencar, un amic de l'agressor va donar un cop de cap a una de les persones que enganxava cartells, cosa que va desencadenar una baralla. La batussa es va acabar quan una persona va advertir que trucaria als Mossos d'Esquadra i, de fet, un dels afectats va denunciar els fets a la policia catalana.