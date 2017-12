Ofensiva total del PP amb la Junta Electoral contra TV3

Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 15:40 h

Els populars presenten un recurs contra la televisió pública per la cobertura de la manifestació de Brussel·les

Redacció | El partit de Rajoy torna de nou a la càrrega contra la televisió pública de Catalunya, TV3, a qui ara l'acusa d'informar "excessivament" de la manifestació de Brussel·les del passat 7 de desembre on més de 45.000 catalans varen marxar en pro de la llibertat dels presos polítics.

Aquest nou atac contra TV3 segueix la dinàmica encetada per la Junta Electoral Central arran d'una denúncia de Ciutadans, que prohibia a TV3 i Catalunya Ràdio dir "consellers empresonats" o "president Puigdemont" perquè "vulneren el principi de neutralitat informativa". El Partit Popular, en aquesta ocasió, ha presentat un recurs perquè el Telenotícies va informar "excessivament" de la manifestació a Brussel·les, una denúncia que censura la independència dels treballadors de la televisió que ja no varen poder explicar que passava a la capital de Bèlgica, ja que no podia retransmetre la marxa al cor d'Europa i es va limitar a oferir només un minut per cada bloc de mitja hora. Un fet que contrasta amb la llibertat dels mitjans privats espanyols que, en el cas de cadenes com La Sexta o Cuatro varen poder emetre totes les imatges que varen voler.