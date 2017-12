Un perfil socialista a Twitter s'inventa un poble i una alcaldia per fer proselitisme del PSC

La Vall d'Eslau podria ser un poble del Pirineu lleidatà, però no ho és. Malgrat això, un anònim afí al PSC, va crear a finals de setembre un perfil amb aquest nom, amb un escut copiat de Sant Pere de Torelló i una foto de capçalera d'un suposat ajuntament quan en realitat és una plaça de Sòria. El perfil del fictici poble La Vall d'Eslau mostrava enllaçat un altre perfil, el deu seu alcalde imaginari: Jaume Aràoll Mateu. Aquest segon perfil, molt més actiu, portava més de 600 tuits des del setembre del 2017, quan es va crear el compte.

El fals alcalde assegurava ser professor i catedràtic d'Economia agrària a la UPL, una universitat que no existeix o, el que més se li assembla és la Universidad Popular de Logroño.

Tal com es pot veure en els seus tuits, utilitzant la notorietat de ser batlle i catedràtic, feia total i absolut proselitisme del PSC. Aquí hi ha tot el contingut dels tuits publicats per l'irreal Jaume Aràoll Mateu, tots en contra la independència, el procés i a favor dels socialistes.