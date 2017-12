[Vídeo] Àngel Ros s'embolica defensant el 155 de l'espoli de Sixena

Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 19:00 h

El socialista acusa el procés de ser el culpable del trasllat de les obres

Redacció | Hores complicades per a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que ha hagut d'explicar l'article 155 que va rebre el suport del seu partit és el culpable del trasllat de les obres de Sixena.

En una entrevista al programa Tarda Oberta de TV3, el líder socialista de la capital del Segrià ha manifestat la seva indignació i estupefacció amb el fet que s'hagi executat la sentència cautelar, ja que "només té sentit si és per protegir les obres, un risc que no hi és". Ros, que ha criticat en aquest sentit que s'hagi utilitzat l'articulat que el PSC va votar a favor per intervenir les institucions catalanes per traslladar les obres, ha defensat el 155 esgrimint que "és un article que és a totes les constitucions europees que restableix l'ordre constitucional i estatutari quan s'ha vulnerat la Constitució". Tanmateix, en la mateixa reflexió, ha matisat, "serveix per això, no per incidir en els litigis i contenciosos entre administracions públiques".





El complicat paper de dir que estàs en contra del 155 amb el trasllat de les obres de Sixena, però que vas votar a favor perquè vols acabar amb el procés pic.twitter.com/J5o01iIbge — Joan Solé (@JoanSole_) 11 de desembre de 2017 Davant les contradiccions que suposa la defensa del 155 quan et posiciones en contra que s'hagi aplicat per endur-se les obres del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Ros ha atacat el procés per justificar aquest posicionament: "el procés ha estat car per a Catalunya, s'han anat 44 obres d'art i 3.000 empreses de Catalunya".

