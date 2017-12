[Àudio] El PP es carrega un dels pilars de la campanya de Cs contra Catalunya

Última actualització Dimarts, 12 de desembre de 2017 05:00 h

Xavier García Albiol assegura que no hi ha cap conflicte lingüístic al Principat

Gerard Sesé @gerardsese | Ahir al matí, el cap de llista dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, era entrevistat a la ràdio del Grupo Godó dins de la roda d'entrevistes de campanya electoral de cara el 21-D. Una de les bombes que va deixar caure l'exalcalde de Badalona va passar força desapercebuda: va dilapidar i destruir un dels puntals on Ciudadanos basa la seva campanya electoral contra Catalunya.

Ciudadanos és un partit que va néixer per lluitar contra la immersió lingüística a Catalunya i perquè l'hegemonia del castellà acabés esclafant el català i posar fi a la discriminació positiva necessària que necessita la nostra llengua per evitar que acabi desapareixent. Aquest ha estat el pal del paller del partit taronja que li ha permès anar creixent i erigir-se com una alternativa clara i real a l'unionisme del PP i del PSC al Principat.

Doncs ahir al matí a Rac1, Albiol va recordar que a Catalunya "no hi ha cap conflicte lingüístic". Des del seu punt de vista seria "desitjable fer algunes variacions i reforçar el castellà" però, va repetir que no és el problema que es dona a les escoles, sinó l'adoctrinament, independentment de la llengua que es fa servir.

Aquesta sentència és una bufetada a Ciudadanos i a Arrimadas i més tenint en compte que prové d'un dels hooligans preferits per l'unionisme: Xavier García Albiol.





