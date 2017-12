Els bombers posen en evidència el PPC per una ''manipulació barroera''

Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 19:00 h

Albiol els acusa de penjar una pancarta pels presos polítics que justament estaven retirant per les fortes ratxes de vent

Redacció| El candidat del PPC, Xavier Garcia Albiol, a les eleccions del 21-D ha tornat a quedar retratat en un atac als bombers catalans. Ahir mateix, Albiol va criticar via Twitter el cos per penjar una pancarta per la llibertat dels presos polítics que ja feia dies que es podia veure a la plaça Major de Vic, i que segons els mateixos bombers no van col·locar ells. Mitjançant la xarxa social, expliquen que el que feien era justament retirar la pancarta perquè resultava un perill pels vianants degut a les fortes ratxes de vent.

Denunciem manipulació barroera. Els bombers no van posar cap pancarta, feia dies que hi era. Es va rebre avís de perill de caure pel vent. Estava recargolada i revolava. Per prevenció es va afermar i replegar. Les teves mentides no hauríen de quedar impunes @Albiol_XG pic.twitter.com/WZesXO7tNv — BombersIndependència

Albiol va acusar "l'actuació d'una part dels bombers de la Generalitat" de "vergonya democràtica" i els va retreure que utilitzessin "vehicles de treball" per penjar suposadament la pancarta. També va desitjar que "deixin de ser impunes". Com a resposta, els bombers han denunciat una "manipulació barroera" per part del líder popular i han sentenciat que "les teves mentides no haurien de quedar impunes".D'altra banda, els bombers catalans també han deixat en evidència el sindicat de la Guàrdia Civil AUGC, que va carregar contra ells amb la mateixa estratègia que Albiol. En aquest cas, la policia espanyola va acusar-los d'"usar recursos i diners públics" per penjar "una pancarta a favor de l'independentisme"; a la qual cosa els bombers han contestat que "les tortures i les mentides sempre tenen el mateix origen".