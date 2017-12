Un coronel de l'exèrcit reconeix les amenaces de l'Estat: Marta Rovira ''no va mentir''

Última actualització Dilluns, 11 de desembre de 2017 19:30 h

Assegura que es va planificar una "guerra psicològica" "en àmbits de la vicepresidència" del Gobierno

Redacció| La Secretaria General d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, "no va mentir" -"encara que l'elecció de les paraules emprades va poder ser desafortunada- en les declaracions del passat 17 de novembre en que assegurava que el govern espanyol havia amenaçat els dirigents independentistes amb desplegar l'Exèrcit i usar "violència extrema" si no frenaven el procés. Així ho ha escrit el coronel Amadeo Martínez Inglés a 'canarias-semanal.org', on també ha afirmat que Rovira no va explicar "tota la veritat" perquè "la desconeixia en aquells moments".

"Aquelles hipotètiques advertències del Govern (suggeriments, amenaces o com vulguem anomenar-les) en realitat formaven part de tot un operatiu secret a disposició del Govern de la nació, a posar en marxa bastant abans de l'1-O, i que estava previst que pogués arribar a la seva màxima virulència no necessàriament després d'una declaració d'independència (que en el cas de produir-se finalment el Govern de Madrid pensava poder neutralitzar amb el ja famós article 155 de la Constitució) sinó després del previsible intent posterior dels líders secessionistes catalans de fer-la complir de veritat, de fer-la efectiva a nivell nacional i internacional, amb mobilitzacions massives al carrer i ocupació de punts sensibles de tot Catalunya a càrrec d'efectius dels Mossos o piquets operatius de la CUP", escriu el coronel.Segons Amadeo Martínez Inglés, les declaracions que van titllar-se de mentida per part "de l'aparell polític i mediàtic de la Moncloa" van existir i van ser "planificades amb tot detall en àmbits de la vicepresidència del Govern amb l'oportuna ajuda i assessorament d'especialistes en guerra psicològica". Una guerra que havia de minvar les voluntats independentistes en l'àmbit "polític, econòmic, social i mediàtic". Hi havia -segons el coronel- dues fases: "una de 'baixa intensitat' durant el mes de setembre de 2017 [...] i una altra de molta 'més alta dedicació i esforç operatiu' per al cas (que mai es va creure del tot l'Executiu del senyor Rajoy) que la controvertida consulta de l'1-O es celebrés per fi i calgués neutralitzar ipso facto i 'a qualsevol preu' les seves inassumibles conseqüències".En aquest sentit, el coronel titlla el desplaçament de la policia espanyola de cara a l'1-O com un clar intent "d'intimidar els dirigents polítics i socials catalans i la població civil en el seu conjunt. Un moviment logístic [...] que mai hauria d'haver existit, que va deixar desprotegit el país sencer i que, davant el pitjor dels escenaris possibles, mai va haver de passar de 500 antiavalots de reforç". "Vostè va amenaçar tot el que va voler i més, senyor Rajoy. I la seva vicepresidenta, a qui vostè li ha donat missions que no sap complir, també", sentencia el coronel.