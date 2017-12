Anna Gabriel i Marta Rovira, en el punt de mira

No hi ha cap vot

El País: "El Supremo investiga a toda la cúpula del 'procés'".El Periódico: "La causa de l'1-O tindrà desenes d'imputats".El Punt Avui: "Espoli consumat". 'Ara': "Per la força".ABC: "El último esperpento del independentismo".El Mundo: ""Un referèndum no pactat amb l'Estat no té sentit"".I La Vanguardia: "El Suprem investigarà més membres d'ERC i de la CUP".