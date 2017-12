Un diari unionista titlla a Carles Riera de fanàtic

Però això no és tot. Des del digital unionista s'acusa Carles Riera de ser un fanàtic de tracte "afable". I ressalten que qui sí que aixecava la veu era David Fernàndez. Exposen que Riera "insisteix igual que Fernàndez en ocupar als carrers".

El digital considera que els 'cupaires' juguen "sempre a la carta més alta". "Primer la independència de Catalunya. Després s'haurà d'acabar amb l'heteropatriarcal. I ajustar els comptes al capitalisme". Des del Crónica, constaten que Riera "sap que no té la més mínima possibilitat d'arribar a la presidència de la Generalitat però això no li impedeix posar condicions a ERC i el PDeCAT" si acaben guanyant.

Crónica Global considera que a Sanchis "la CUP no li fa cap gràcia, perquè ell és un home d'ordre, però s'ha de dir que el va tractar amb educació, com si el considerés un ésser humà normal".

