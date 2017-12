El CTTI en el punt de mira: Montoro sol·licita una auditoria per la via del 155

12 de desembre de 2017, 12.37 h

Feu com heu fet amb els mossos, estem indefensos gràcies a fer les coses bé. El CTTI al servei dels ocupants, per fer pols als catalans de merda, tu! Estructures d'estat, oi? Ai que les passarem de putes m s; politics catalans, després de fer les coses bé. estem dintre d'un pou de merde sense fons, i sense sortida, recuperar les vostres cagades,amb sort serà tasca d'una generació de catalans. Jo no veure la independència, us dono les "gràcies"!