Santamaría condemna, ara, el boicot als productes catalans

La vicepresidenta afirma que "ningú ha de pagar les irresponsabilitats de l'exgovern de la Generalitat"

ACN | La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha condemnat el boicot als productes catalans per part dels consumidors de la resta de l'Estat com un acte "irracional i contrari a la convivència i als llaços econòmics i socials" entre els territoris.

En unes declaracions aquest dimarts als mitjans de comunicació després de participar en un esmorzar de la Societat d'Estudis Econòmics, la vicepresidenta ha valorat així la proposició no de llei que el grup popular portarà a votació aquesta tarda al Congrés dels Diputats per protegir els productes catalans de possibles boicots. "Hem plantejat la iniciativa per animar tots els espanyols a consumir productes catalans, per respecte als productors i treballadors locals, per la seva qualitat i perquè ningú ha de pagar les irresponsabilitats de l'exgovern de la Generalitat", ha sentenciat.



Després de la trobada, que ha tingut lloc a la seu central de Foment del Treball a Barcelona, la vicepresidenta ha confiat que la iniciativa del grup parlamentari popular tingui "un gran suport al Congrés. "No s'hauria de produir cap boicot. Espanya és un projecte de convivència i el boicot és absolutament irracional. L'economia està interrelacionada. Amb matèries primeres d'un lloc, s'acaben elaborant productes en un altre lloc", ha conclòs. En aquest sentit, ha desitjat que "Catalunya superi el malson que ha estat aquest procés".



"Revertir el deteriorament econòmic"

D'altra banda, la vicepresidenta ha valorat positivament la trobada amb els empresaris de Foment del Treball en la que s'ha abordat "els canvis que calen en un futur immediat per revertir el deteriorament econòmic i social produït a Catalunya a conseqüència del procés independentista". Santamaría ha afirmat que "un bon clima de convivència és fonamental per retornar la confiança a les empreses i a sectors com el turisme" i que amb els empresaris s'ha parlat també "de projectes de futur i de modernització econòmica, per tal que Catalunya pugi al carro de la modernització".

En aquest sentit, ha assenyalat que "cal abordar un nou model de finançament autonòmic i un pla d'infraestructures, així com ajudar a materialitzar les inversions" que s'hagin paralitzat a Catalunya. "Volem un nou Govern que actuï dins del marc de seguretat jurídica, que torni als fòrums de debat i que se sumi al bon clima de recuperació que viu el conjunt del país", ha afegit.

La vicepresidenta critica els qui parlen d'unilateralitat i de bilateralitat mentre "s'obliden de la pluralitat"



"Divisió entre els catalans"

La vicepresidenta espanyola ha apuntat també que "el que més ha centrat el col·loqui és la fractura social i la divisió entre catalans". "Cal que les institucions representin el conjunt dels catalans. Els qui parlen un dia d'unilateralitat i el dia següent de bilateralitat s'obliden el més important de Catalunya, que és la pluralitat. Necessitem una Generalitat que respecti aquesta pluralitat", ha sentenciat.

Santamaría defensa que el govern espanyol respecta les decisions del TS sobre el procés

Sobre l'ampliació a les cúpules dels partits sobiranistes per part del Tribunal Suprem de la investigació en el procés judicial per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics, Santamaría ha afirmat que "respectem les investigacions en curs. Som el poder executiu i tenim el màxim respecte al poder judicial. Sobre el contingut de la llibreta hauran de respondre els seus autors", ha apuntat la vicepresidenta en relació al document 'Enfocats', confiscat a l'exsecretari general d'Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové. En aquesta línia, Santamaría tampoc s'ha posicionat sobre la petició del vicepresident de la Generalitat cessat, Oriol Junqueras, de sortir de presó per poder participar en la campanya del 21-D.

