El Gobierno prepara una nova ocupació policial a Catalunya per al 19 i 22 de desembre

En el mateix informe es detalla que els agents desplaçats a territori català no podran gaudir de cap permís, i justifica la mobilització en el marc de l'Operació Copèrnic, el nom que va rebre el desplegament de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya durant el setembre, octubre i novembre, i per la "circumstància extraordinària" del moment.

Aquest desplegament policial comptaria amb 3.500 agents de la Guàrdia Civil i controlaria el territori entre els dies 19 i 22 de desembre, només dos dies abans i un després de les eleccions del 21-D. Segons el document al qual ha tingut accés el diari unionista, l'operació hauria començat ahir dilluns amb l'anul·lació de tots els permisos per a les vacances de Nadal i començaria la mobilització dels efectius necessaris per arribar a la xifra que s'ha proposat el ministeri.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal