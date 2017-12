Domènech cau de quatre potes en la demagògia

Última actualització Dimarts, 12 de desembre de 2017 13:30 h

Assegura que no investirà Puigdemont ni Arrimadas presidents de la Generalitat

Redacció | El candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha quedat retratat aquest matí durant una entrevista a Rac 1. El líder dels 'comuns' ha criticat la líder d'ERC, Marta Rovira i la de C's, Inés Arrimadas, per no saber la xifra d'atur de Catalunya. Però en canvi, en ser preguntat per la xifra de desnonaments, ha reconegut no saber-la.

"No ho sé. Sé que és la Comunitat Autònoma amb més casos de desnonaments i corrupció, però la xifra exacta no la sé", ha respost Domènech en ser preguntat pel nombre de desnonats a Catalunya durant el 2017.

Minuts abans, en la mateixa entrevista al Món a Rac 1, el líder dels comuns criticava els candidats que "no saben la taxa d'atur, el nombre de barracons que tenim, ni el nombre de dones que han mort per culpa de la violència masclista", fent referència a Marta Rovira i Inés Arrimadas.



Després del 21-D

D'altra banda, Domènech ha assegurat que no investiran Arrimadas ni Puigdemont presidents de la Generalitat però ha deixat la porta oberta a pactar amb els socialistes.

"No creiem que res passi per fer president ni a Carles Puigdemont ni a Inés Arrimadas ni a ningú que doni suport al PP ni a la unilateralitat. La millor opció és que jo pugui ser president", ha sentenciat.

Tanmateix, ha mostrat la seva intenció de construir "un govern on hi hagi representades les sensibilitats" que, segons ell, "representen Núria Parlon, Joan Tardà o David Fernàndez". "Aquest govern és el que permet recuperar la dignitat de Catalunya i construir un missatge claríssim per recuperar l'agenda social", ha asseverat.





