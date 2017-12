Una periodista madrilenya que flirteja amb el procés rep amenaces de mort

Última actualització Dimarts, 12 de desembre de 2017 14:05 h

L'exdirigent socialista ha estat díscola amb el discurs oficial de la caverna

Gerard Sesé @gerardsese | Bea Talegón, periodista i advocada espanyola i influencer a les xarxes, torna a ser notícia. Si fa uns dies insinuava a Twitter que els ninots penjats amb els logos dels partits del bloc del 155 podia ser un autoatac unionista. Durant els últims dies s'ha fet ressò a les xarxes de les targetes censals "misterioses" que arriben a les llars catalanes. Sembla que ha incomodat a més d'un i aquest ha estat el resultat:

Segons ha explicat ella mateixa al digital on col·labora, elPlural.com, ahir va rebre dues amenaces. Una d'elles, la més contundent, l'ha volgut compartir a Twitter. Es pot veure una dona malferida amb una cinta adhesiva tamponant-li la boca i amb una escopeta de grans dimensions pressionant-li la galta tot sent encanonada. La fotografia, del tot desagradable, li ha enviat l'usuari @CarloAndrePim amb el text: "la próxima es usted, zorra". Talegón ha explicat que la Policía s'ha té agafat el cas. Ella mateixa ha piulat que ha volgut desconnectar repassant les enquestes i ha aprofitat per deixar caure una altra pulla: "de todas las enquestas saco una conclusión: el bloque del 155 no gana en ninguna".