VOX demana al TS que torni a empresonar els consellers alliberats

Sentmenat - República de Catalunya

12 de desembre de 2017, 15.26 h

El secretari d'Estat belga que va oferir asil a Puigdemont diu que Espanya té "presos polítics.”



El secretari d'Estat d'Asil belga, el nacionalista flamenc Theo Francken, ha acusat aquest dimarts Espanya de tenir "presos polítics", en al·lusió a l'empresonament de diversos membres del Govern pel seu paper en el desenvolupament del procés independentista a Catalunya. "El ministre d'Interior retratat com a feixista, jo com a neonazi. Estrany, pensava que era a Espanya on actualment h... Llegir més