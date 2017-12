Puigdemont, al bloc del 155: ''si respecten el resultat, tornarem''

Última actualització Dimarts, 12 de desembre de 2017 13:30 h

El president insta PP, PSC i C's a deixar que s'investeixi el Govern "en bloc" si guanya el 21-D

M.B| El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’ha mostrat convençut sobre l’escenari que seguirà el 21-D si l’independentisme guanya a les urnes. En una roda de premsa organitzada per l’Agència Catalana de Notícies (ACN), per videoconferència, ha assegurat que tornarà a Catalunya amb tot el Govern si el Parlament amb majoria independentista decideix investir-lo. “Això no té pla B, és aquest el pla”, ha dit i s’ha preguntat “com ho faran per impedir la decisió dels catalans” de “recuperar el Govern que ens han obligat a abandonar”. Sobre el risc de detenció que sobrevola el seu retorn a Catalunya, Puigdemont ha assumit que “potser val la pena córrer el risc”, però també ha aclarit que la investidura no es pot fer "des de Brussel·les ni des de la presó".

En aquest sentit, ha tornat a demanar el bloc del 155 si respectaran els resultats dels comicis - “és bo que ho diguin abans que anem a votar”- i ha afirmat que “si la voluntat dels catalans és restituir el Govern”, els seus membres no poden seguir “ni un segon més” a la presó o l’exili. “Pot implicar una detenció unes idees que et poden portar a la presidència de la Generalitat?”, ha sentenciat. També ha assegurat que si, després del 21-D, “les coses continuen igual que al setembre del 2015, haurà servit per ensenyar al món que la seva recepta no funciona”.

El president no ha volgut especular sobre la forma en que governaria si no pogués tornar a Catalunya per tal de “no legitimar el 155” i ha reblat que “si a les urnes guanya l’independentisme, s’haurà de respectar”. En aquest sentit, ha demanat “forçar” l’Estat a entendre la voluntat de la ciutadania catalana, especialment quan “juguem amb les seves regles del joc”.

“En cap cas donem per legítima la destitució del Govern. Aquestes eleccions són per blanquejar una anomalia i l’única manera de restablir la normalitat és a través de les urnes. Si respecten el resultat tornarem”, ha explicat Puigdemont, que ha demanat la retirada de totes les causes judicials, també de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. I és que -ha sentenciat- que si és investit president ha de ser al Palau de la Generalitat amb el Govern “en bloc”. “Si realment som en una democràcia, que pesa més les manilles o els vots? És una flagrant contradicció, que el programa electoral ens envïi a la presó”, ha assegurat.

Sobre la possibilitat que torni a Catalunya abans de les eleccions, Puigdemont ha afegit que utilitzarà “les situacions que més afavoreixin” a la seva estratègia de defensa. Ha explicat que el bloc del 155 “ho ha intentat tot per alterar els resultats electorals” i s’ha negat a ser president d’un “país en llibertat vigilada” si no s’aixeca l’article de la Constitució després del 21-D.

Evita el cos a cos amb ERC

Com cada dimarts, abans d’assistir a la roda de premsa, el president s’havia reunit amb els membres del Govern que són amb ell a Brussel·les, entre els quals hi ha candidats d’ERC al 21-D. En aquest sentit, ha negat cap discrepància sobre el camí a seguir després de les eleccions amb els republicans i sobre el fet que cal restituir el mateix executiu cessat pel 155 amb la voluntat de "desplegar la República”. Puigdemont ha evitat també parlar d’unilateralitat i ha insistit en no renunciar al diàleg amb l’Estat espanyol. Segons ell, cal un “diàleg permanent, en moviment, que requereix el reconeixement previ de l’altre”.

Sense contactes amb la UE

Preguntat per directe!cat sobre el paper que espera que jugui la Unió Europea si l’Estat espanyol no accepta els resultats del 21-D, Puigdemont ha explicat que encara no ha parlat sobre el tema amb cap representant europeu. I -tot i que fa uns dies va plantejar la idea de decidir-ho via referèndum- ha insistit que no contempla una Catalunya fora d’Europa, ja que veu en el cas català una “possibilitat de millora” per tota la UE. En aquest sentit, ha afegit que si l’Estat no respecta els resultats electorals “estan generant més contradiccions en els termes de la seva pertinença a la Unió Europea”.

Junts per Catalunya, nascut per morir

Preguntat sobre si ‘Junts per Catalunya’ podria convertir-se en un partit polític que substituís el PDeCAT, Puigdemont ha contestat que “rotundament no”. “El PDeCAT ens acompanya de manera molt generosa en aquest projecte”, ha insistit, però “la política moderna es fa així, seguint uns valors que es poden expressar de manera diferent depenent del context”.