[Vídeo] L'espantós ridícul de Podemos parlant de les obres de Sixena

Davant la incredulitat de les seves paraules, que pel constant titubeig i dubte demostraven ser fruit de la més patètica improvisació, els periodistes, en acabar les declaracions, li han comentat la sorpresa del seu discurs. Fins i tot, una periodista li etziba: "curioses declaracions amb les eleccions a la vista a Catalunya".

La càmera de TV3, que no ha deixat de gravar, ha captat com la Montero exclamava "doncs potser l'he cagat". I un assessor immediatament comentava "millor parlem d'habitatge". Montero afegia: "si cal rectificar, rectificaré".

Aquí el vergonyant moment:











Quan no hi ha un posicionament clar sobre un tema com el de #Sixena val més fer un #pasapalabra. @Irene_Montero_ de @ahorapodemos. No us ho perdeu! #compol pic.twitter.com/quWYIan4wP