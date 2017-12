Collboni assegura que C's no té ''punyetera idea'' de governar

Última actualització Dimarts, 12 de desembre de 2017 17:30 h

El socialista carrega durament contra la formació taronja i 'els comuns'

Redacció | El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat aquest dimarts que C's pretén governar sense tenir un sol alcalde en tota Catalunya ni "punyetera idea de governar".

En un acte electoral sobre municipalisme, on també ha participat el candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, Collboni ha carregat durament contra la formació taronja i l'ha acusat de ser la marca blanca de la dreta del PP feta en un laboratori de comunicació.



"Són els que no s'han baixat de l'autobús ni dels platós de televisió els que pretenen tenir la presidència quan no tenen un sol alcalde" a tota Catalunya, ha asseverat el socialista.



D'altra banda, ha assegurat que el PSC es disputa el vot amb C's i 'els comuns'. En aquest sentit, ha defensat que el projecte d'Iceta és el millor de tots i ha demanat que es confiï amb els socialistes.



En aquest sentit, ha criticat els comuns i els ha acusat de "trencar ponts i pactes de govern, com el de Barcelona", mentre que els socialistes es "deixen la pell" per arribar acords i atendre a tots els ciutadans, pensin com pensin.

