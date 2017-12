[Vídeo] Albiol nega ser masclista: ''ella neteja i jo arreglo el televisor''

Admet a TV3 que "la corrupció desgasta"

En la mateixa línia que a la ràdio es va manifestar a l'entrevista a TV3, ahir a la nit, on va parlar de la davallada de vots del PP a Catalunya per un "problema d’alguns dirigents en temes de corrupció". En aquest sentit, va carregar contra l'antiga Convergència perquè "proporcionalment, les quantitats són més grans", quan el periodista va demanar-li pels centenars d'imputats al cas Gürtel pertanyents al Partit Popular. Finalment, va admetre que "la corrupció desgasta".

En un moment de l'entrevista a la ràdio pública catalana, Albiol havia d'endevinar quina de les tres preguntes que li proposava l'entrevistadora havia estat formulada per un altre candidat a presidir la Generalitat (les altres dues les havien enviat els oients). En un principi, el líder popular ha optat per una qüestió referida a "l'adoctrinament" que -segons el PP i C's- existeix a l'escola catalana, però la pregunta que realment li havia fet el candidat de la CUP, Carles Riera, era "quina idea té del concepte d'Espanya" tenint en compte la comparació que va fer de les urnes de l'1-O amb el cubell de la roba bruta de la seva dona i altres "afirmacions clarament masclistes"."Jo tindré molts defectes, però masclista li puc garantir que no sóc", ha contestat Albiol. " A casa cadascú té una feina concreta", ha afegit, a la qual cosa Terribes li ha preguntat quina feina fa ell. "Quan s'espatllen algunes coses, les arreglo [...] coses mínimes, si s'espatlla el televisor", ha assegurat. "Vostè sap arreglar teles? Té futur", ha bromejat la periodista. I Albiol l'ha rebatut assegurant que "tinc futur en altres coses també, present i futur, però jo amb els temes d'electrònica sé defensar-me". "Però no sap planxar, per exemple?", ha prosseguit Terribas. "No sé planxar ni sé cuinar tampoc, que vol que li digui", ha explicat.D'altra banda, Albiol ha assegurat als oients que l'aplicació del 155 s'acabarà "un dia després" de la formació d'un nou Govern, sigui del caire que sigui. En aquest sentit ha considerat "desitjable" que el Gobierno també aturés la intervenció financera a la Generalitat, en vigor abans de l'aplicació de l'article de la Constitució Espanyola. Amb tot, ahir a TV3, va deixar clar que "si l’independentisme segueix per la mateixa via", l’Estat "intervindrà" tot i que guanyi a les urnes el 21-D. "Si pretén seguir el camí unilateral, el govern d’Espanya estarà legitimat i obligat", va afegir.També ha assegurat que "hi ha una part de l'escola, que no és majoritària, però que es dedica a adoctrinar" i ha proposat que el Gobierno imposi els continguts que han d'estudiar els infants pel que fa a les matèries d'Història i Geografia.