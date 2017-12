ERC es compromet a restituir Trapero si governa

Última actualització Dimarts, 12 de desembre de 2017 19:00 h

Lamenta que no es podran revertir tots els danys del 155, com l'espoli de Sixena

ACN/M.B| Esquerra Republicana restituirà Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d’Esquadra si governa com a resultat de les eleccions del 21-D. Aquest ha estat el compromís de la número dos de la candidatura i secretària general del partit, Marta Rovira, que ha demanat "retornar la consideració, confiança i reconeixement als Mossos" i ha advertit que "amb la seguretat pública no s’hi juga". En aquest sentit, els republicans han reivindicat que -abans de posar en marxa el seu programa electoral- tenen “l’obligació” de “revertir totes les decisions que s’han pres amb el 155”.

Sobre Trapero, ha dit que -si ell ho accepta- tornarà a assumir les seves anteriors responsabilitats perquè “és una ofensa i un atac a la seva professionalitat tenir-lo relegat per motius polítics a tasques que no són adients a la seva vàlua”.



La irreversibilitat del trasllat de Sixena

Rovira s'ha referit a l'espoli de les obres de Sixena per criticar que aquests tipus de “decisions preses per la dictadura del 155 seran irreversibles”. “Podem parlar-ne, queixar-nos, presentar recursos, però les obres que han marxat probablement no tindrem manera de fer-les tornar. És una de les perversions de la dictadura del 155”,ha lamentat.



Mentre JxCat -que ha evitat mostrar-se com l'única alternativa dels independentistes- defensa sense matissos restituir el Govern que hi havia abans del 155 a Catalunya, Rovira ha proposat establir un executiu estable, que potser varia per la situació dels presos polítics i els membres del Govern a l'exili. “Necessitem un Govern molt fort, divers, ampli, que generi consensos, que representi la diversitat del país”, ha afegit.