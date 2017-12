La propaganda electoral del PSC demostra que la immersió lingüística és necessària

Última actualització Dimarts, 12 de desembre de 2017 20:00 h

Una falta d'ortografia presideix el tríptic informatiu

Gerard Sesé @gerardsese | Les bústies de les llars catalanes s'estan omplint amb la propaganda electoral dels partits de cara el 21-D. Els més ràpids a enviar-les han estat els del bloc unionista, PPC, PSC, Cs i els comuns. Si en aquest mitjà ja vam explicar l'errada gramatical a l'eslògan de Ciudadanos, ara hem de tornar a denunciar una falta ortogràfica al títol del tríptic del PSC.

© Júlia Pérez



El tríptic de la propaganda electoral del PSC pel 21D Comparteix Tweet

"La única forma de defender un referéndum es no votar el 1-O y decirles que no voten aquél que no lo es". @miqueliceta #MADCataluña pic.twitter.com/Ctd8iTXRhF — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 3 de setembre de 2017

Els catalans que hagin rebut a casa la propaganda electoral del PSC hauran pogut comprovar que jut al títol, a dalt de tot i ben gros, hi ha un error ortogràfic important: hi posa "Compromissos" en comptes de "Compromisos". Al full del costat està escrit en castellà i posa "Compromisos". Potser deurien pensar que no es podria escriure igual en els dos idiomes.Ara fa unes setmanes, el nivell de català del PSC va quedar retratat en un tuit del seu agent de comunicació a les xarxes socials que no s'entenia ni un borrall . També, mítica va ser l'errada a una gran pancarta dels socialistes a l'Hospitalet de Llobregat que deia "¿Votar sin garantías? Conmingo que no cuenten"