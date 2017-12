[Vídeo] Turull compartia molts moments a presó amb un assassí que va esquarterar la seva dona i filla

Última actualització Dimarts, 12 de desembre de 2017 18:00 h

TV3 entrevista els consellers legítims Jordi Turull i Carles Mundó

Gerard Sesé @gerardsese | Emotiva i dura entrevista aquesta tarda a TV3 als consellers legítims del Govern de Catalunya cessat pel 155. Han repassat els 33 dies que van estar engarjolats a la presó, de manera preventiva, d'Estremera a Madrid. Des de les hores a la cel·la, la primera nit, el trasllat des de l'Audiència Nacional, com menjaven, les activitats que feien i el tracte amb la resta de presos.

Homes innocents que han fet cas al clam democràtic del seu poble al costat de delinqüents assassins: això és la justícia espanyola. pic.twitter.com/w7XgipDkDK — Gerard Sesé (@gerardsese) 12 de desembre de 2017

En un moment donat el presentador Vadó Lladó els ha preguntat sobre la seva relació amb els presos. Carles Mundó ha explicat que es va integrar molt ràpidament i que, quan els reclusos van saber que ell era advocat, tots li van explicar el seu cas. També ha narrat que "primer coneixes la persona i després descobreixes quin delicte ha fet".Sobre el mateix tema, Jordi Turull ha narrat una de les seves experiències: "en marxar t'abraces amb els presos, vol dir que hi has fet relació". Fins i tot ha arribat a dir: "alguns els trobes a faltar perquè t'han ajudat molt i hi has parlat moltes hores". Tot i així, ha recordat que hi ha delinqüents perillosos: "un dia em van dir si sabia que amb aquell que jugava tantes hores a cartes era un assassí que havia desquarterat a la seva dona i a la seva filla".Cal recordar que els consellers i el vicepresident Oriol Junqueras, així com els Jordis, són a presó preventiva, sense judici, tractats com a deliqüents per les seves idees polítiques.