[Vídeo] El dur testimoni de Turull i Mundó sobre l'entrada dels consellers a la presó

El qui fou portaveu del Govern detalla, a més, com ell i el conseller d'Afers Exteriors els varen obligar a despullar-se: "Ens van despullar a la presó de Baldemoro, tot i que ja ens havien registrat a l'Audiència. Allà és quan ens diuen que ens traslladen tots junts" a Estremera.

. @jorditurull i @CarlesMundo expliquen com va ser l'entrada a la presó, els múltiples registres, en un d'ells van fer que Turull i @raulromeva es despollessin. pic.twitter.com/uLwDXLQdlm

Abans d'entrar a la furgoneta, Mundó explica l'impacte de la imatge "dels calabossos amb mig Govern amb les mans a la paret, descalços i registrant-los", mentre Turull narra com va acariciar la cara de la Meritxell Borràs en el moment del registre, "ens en sortirem".

En el programa Tarda Oberta, Turull i Mundó han detallat com dins de la presó "perds la noció del temps" i la sensació de soledat que varen sentir els consellers un cop decretada la seva entrada a presó, "impressiona veure un company del Govern emmanillat" relata Turull, que recorda l'efímer tranquil·litat que va sentir quan va entrar a la furgoneta i va veure que allà hi era en Raül Romeva.

