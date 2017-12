La premsa espanyola s'aferra al 155 i a un somiat 'ridícul' electoral

El País: "El separatismo planea reponer el régimen disuelto por el 155".El Periódico: "La ruïna del 'procés'".El Punt Avui: "Josep Rull: "Els que hem sortit tenim la llibertat limitada"".La Razón: "El juez apela al 155 para que Montoro cifre la factura del 1-O".Ara: "Carles Mundó: "No és casualitat que Junqueras sigui a la presó"".ABC: "Un "desastre" económico y un "ridículo" electoral".El Mundo: "Los 'mossos' utilizaron el 1-O móviles que no dejaban rastro".I La Vanguardia: "La pugna Puigdemont-ERC marca l'equador de la campanya".

