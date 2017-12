Netflix distribuirà un documental sobre el procés i les eleccions catalanes

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 10:00 h

Hi participaran polítics de diverses ideologies per reflectir els diferents punts de vista sobre els esdeveniments

Redacció | Els directors Gerardo Olivares i Álvaro Longoria han començat a rodar un documental sobre el procés independentista i les eleccions a Catalunya que distribuirà en exclusiva Netflix, segons ha confirmat a EFE una portaveu de la plataforma digital.

El documental es rodarà a Catalunya i hi participaran polítics de diverses ideologies per reflectir els diferents punts de vista sobre els esdeveniments, segons ha explicat la portaveu.



Drets de distribució

Netflix té els drets de distribució, però no es tracta d'una producció pròpia de la plataforma, a diferència de sèries originals espanyoles com "Las chicas del cable" o pel·lícules com "Fe de etarres".

Encara no hi ha data d'estrena ni tampoc s'ha fet públic el títol del documental.

