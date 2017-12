El cap de llista d'ERC per Tarragona: 'O guanyem o ens arrasen'

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 11:00 h

Òscar Peris considera "agosarat" que algú qüestioni el paper d'Esquerra per fer efectiva la República i reafirma que el bloc sobiranista està "conjurat" i que aniran "a una"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN | El cap de llista d'ERC per Tarragona el 21-D, Òscar Peris, avisa que en aquestes eleccions, que titlla d'"il·legítimes", el poble català s'hi juga molt. "O guanyem o ens arrasen". Peris no comprèn que es pugui qüestionar el paper d'Esquerra per fer efectiva la República.

Assegura que el bloc sobiranista està "conjurat" i que tots aniran "a una". Peris, regidor a l'Ajuntament de Valls que va exercir de delegat del Govern a Tarragona -fins a l'aplicació de l'article 155-, adverteix que el bloc 155 "només ens han ensenyat una petita part de les seves intencions". Així, el candidat republicà es mostra especialment crític amb el PP quan es presenta com una garantia d'estabilitat i bona gestió. "I són uns irresponsables; han deixat pràcticament buit el calaix de les pensions i a Tarragona han hagut d'endarrerir un any els Jocs Mediterranis, l'únic cas en tota la història d'un esdeveniment esportiu d'aquest nivell", ha declarat Peris en una entrevista a l'ACN.



"Llancen el missatge de la seva bona i eficaç gestió, i són els mateixos que han dilapidat els 60.000 milions d'euros del fos de les pensions, juguen amb els diners de tothom, i si posen les mans a les nostres caixes i institucions, ens deixaran plomats en quatre dies", ha etzibat el cap de llista republicà pel Camp i l'Ebre. En aquesta línia, Peris insisteix en què el 21-D "va d'això: si guanyen aquells que es volen carregar el model de cohesió social, d'immersió lingüística, de l'escola catalana i dels mitjans públics, o les forces sobiranistes que garantim el retorn de les nostres institucions; en resum, si a Catalunya mana 'M. Rajoy' o la ciutadania catalana".



L'objectiu d'ERC

El candidat d'Esquerra per Tarragona ha reiterat que l'objectiu de la formació és revalidar la majoria absoluta sobiranista i ha fet una crida a la gent que es va mobilitzar per l'1-O, però també ha interpel·lat a aquelles persones que no van votar, però van veure les imatges de les càrregues policials que "feien mal a la vista" i que es van difondre arreu del món. En aquest sentit, Peris està convençut que els "acabaran fent costat molta gent que no va anar a votar" perquè "abans d'independentistes, som demòcrates, per això en el nostre projecte hi tenim cabuda per a la gent que se senti propera a la defensa de la República en l'àmbit social".

"Hi ha presos polítics, s'ha arribat molt lluny i només queda bastir la República amb els diferents companys de viatge amb els quals hem compartit aquesta anterior legislatura", ha sentenciat Peris. Sense entrar explícitament en el concepte de la unilateralitat, el candidat per Tarragona parla d'una "via", "canal" o "escletxa" per fer efectiva la República. "La vam proclamar, però ara l'hem de fer gran", ha afirmat. A partir d'aquí, Peris ha fet una crida a la "responsabilitat", en defensa d'uns partits que "han garantit l'estabilitat del país, amb una xifra rècord en exportacions, més inversió estrangera que mai i un PIB que ha crescut 3,4 punts."

"Si les competències no són nostres, se'ns maltracta"

En relació als projectes de territori, Peris ha destacat que el Govern s'ha vist "estroncat" en el desplegament d'iniciatives, que ja tenien dotació pressupostària, en matèria de salut, amb el nou concurs d'idees per a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, previst per a principis d'any vinent, o la imminent posada en marxa de la UCI pediàtrica. El cap de llista també fa esment de la convocatòria de 2.000 places de mestres i del projecte d'incloure el paisatge del Priorat a la Llista de Patrimoni de la Unesco. La millora de les infraestructures és una altra de les prioritats per a ERC, remarcant, però, que moltes depenen de l'Estat.

"I on no hi tenim les competències, se'ns maltracta", ha etzibat Peris. Així, ha posat d'exemple el perjudici que suposa no disposar del Corredor Mediterrani en empreses com BASF, companyia química que no pot posar en funcionament la seva estació intermodal. ERC també vol combatre l'elevat cost de l'energia -de fet, ja va proposar una iniciativa conjunta al Congrés sobre els circuits tancats de l'energia perquè hi pugui haver un reequilibri en el cost. Segons Peris, l'oferta turística, un altre dels pilars per als republicans al territori, també hi han posat el seu "granet d'arena", i cita el desplegament del Hard Rock Entertainment World.