Rajoy treu pit del 155 al Congrés

Acusa al Govern d'haver plantejat el diàleg en els termes de "referèndum sí o sí"

Redacció | Mariano Rajoy se'n orgulleix de l'aplicació del 155 a Cataunya, un article constitucional que ha suposat la intervenció de les institucions catalanes, l'espoli cultural i l'anul·lació de totes les funcions com a poble. Una vergonya democràtica que ara, Rajoy, farda en la sessió de control del Congrés dels Diputats aquest dimecres al matí. El cap de l'executiu espanyol ha acusat el Govern de Puigdemont de "liquidar la llei i els drets dels ciutadans" i ha defensat que el 155 ha servit per "per evitar que la llei del més fort sigui la que imperi".

"Des de 1978 s'ha dialogat molt i s'ha viscut la millor etapa de progrés. Això va ser així fins que uns governants d'una comunitat van inventar una nova legalitat, van fer cas omís a les decisions dels tribunals i van decidir que podien fer el que volien. Aleshores, el 155 va servir per restaurar la primacia de les persones i que la llei dominant no fos la llei del més fort", ha dit el president del gobierno al Congrés.

A preguntes del portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, Rajoy ha dit que espera que les coses "es normalitzin aviat" per poder tornar al "diàleg civilitzat i normal".

Per la seva banda, Campuzano ha demanat a Rajoy que "abandoni l'autoritarisme" i dialogui amb les institucions catalanes. El president espanyol ha contestat que "sempre ha estat disposat a dialogar" però ha retret al Govern de la Generalitat haver plantejat el diàleg en els termes de "referèndum sí o sí".

Campuzano ha insistit que el govern espanyol haurà de negociar amb el nou Govern una "sortida dialogada" i l'ha instat a "canviar les lleis" per incloure-hi el referèndum. "Vostè no pot impedir que el desig majoritari no es pugui canalitzar, té l'obligació democràtica de posar-se a negociar amb el nou Govern sorgit del 21-D", ha manifestat el portaveu del PDeCAT.

