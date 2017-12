La CUP posa deures a Puigdemont

El digital constata que els 'cupaires' posen com a tercera condició iniciar immediatament un procés constituent amb la desobediència com a eix central. I, finalment, també incloure una agenda social revolucionaria que dinamitzi el sistema i canviï així el panorama polític.

La CUP també posa com a condició que Puigdemont es comprometi a no negociar amb l'Estat cap sortida a la situació, reforçant d'aquesta manera una paraula que està sonant durant tota la campanya electoral: la unilateralitat.

