[Vídeo] Puigdemont: 'La independència és la millor política de benestar'

El cap de llista de JxCat denuncia que Espanya "més que un Estat de dret és un Estat que torça el dret"

ACN | El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Carles Puigdemont, ha sentenciat que "la independència és la millor política de benestar que podem fer per la nostra gent".

En un missatge gravat des de Brussel·les, reproduït durant l'acte 'Per un nou Estat centrat en les persones' a la seu d'ONCE de Barcelona, el cap de llista de JxCat també ha denunciat que l'Estat espanyol, "més que un Estat de dret és un Estat que torça el dret". En aquest sentit, Puigdemont ha asseverat que els independentistes ho són per construir un país "millor" per a tots els catalans.



El cap de llista ha reclamat la fi del dèficit fiscal, i ha acusat l'Estat d'estar més pendent de l'Íbex-35 que de les polítiques socials. En l'acte on JxCat ha explicat les propostes socials del seu programa, el president destituït ha insistit que Catalunya és un país "solidari", i ha sentenciat que quan l'Estat reclama la solidaritat com a "obligació, exigència i a cops de porra" deixa de ser solidaritat per dir-se "atracament o espoli".

Puigdemont ha subratllat que és mentida que als sobiranistes no els preocupi la política social, i ha afirmat que amb "esforç" Catalunya es podrà permetre un estat del benestar millor del que té ara, a l'altura dels països més avançats d'Europa. "Però patim un Estat a la contra, que s'autodefineix com a social, democràtic i de dret, però de social en té ben poc", ha opinat Puigdemont.





En l'acte de presentació del programa electoral de JxCat en l'àmbit social també hi ha participat la número 15 per Barcelona, Isabel Ferrer; la candidata 57, Lourdes Ciuró; i el número 74, el pare Manel que, en la seva intervenció, ha argumentat que està "content" de concórrer a les llistes de JxCat. "Què és fer política? En fas vulguis o no, si et relaciones amb l'entorn", ha justificat, després d'explicar la feina del centre obert dels barris del Verdum i Roquetes de Nou Barris. Finalment, el pare Manel ha demanat al "bon Déu" que sàpiga educar la gent "senzilla" que no entén la independència.

