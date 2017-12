Fachin abraça una plataforma cupaire perquè el 21-D guanyi la República

Fachin ha assegurat que qualsevol d'aquests tres "horitzons" no es podrà assumir esperant l'autorització de l'estat espanyol. "Denunciem els relats de l'equidistància. Partim de la base que cal actuar sense demanar permís, des de baix i que ho faci la gent", ha etzibat.

La 'Plataforma per la República' ha donat a conèixer aquest dimecres el seu manifest fundacional 'Derrotem el 155' que té com a principal objectiu la construcció de la república a partir de la unitat popular que representen diferents sensibilitats de l'esquerra "rupturista".

La componen Som Alternativa, Procés Constituent i la CUP però ja des de l'inici obren la porta a altres formacions. En aquest sentit, el candidat de la CUP, Carles Riera, espera que el nou espai de confluència es pugui ampliar, també amb els comuns. "Tant de bo fessin el pas. El manifest és prou clau i no és només un espai per a independentistes", ha recordat.



Futura candidatura conjunta

Per Fachin, el projecte conjunt amb la CUP va "més enllà" d'assistir puntualment a algun acte perquè hi ha una "lectura política compartida de fons". El 22 de desembre, apunta Fachin, el nou espai unitari "continuarà plenament vigent" per "fer passes" cap al procés constituent.