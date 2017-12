Nova acció d'intimidació contra els treballadors públics de les conselleries

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 13:35 h

El Gobierno envia els Mossos als departaments per treure els cartells i els llaços dels presos polítics

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Dissimulant, perquè és campanya, però implacables contra els qui representen encara la poca sobirania que queda de les institucions catalanes.

Confirmat. Acaben d entrar en tots els despatxos. Un policia nacional i un mosso. Han apuntat el número dels despatxos on estaven penjats els cartells. — ADIC_JUST (@AdicJust) 13 de desembre de 2017

L'Assemblea de Treballadors/es per a la Defensa de les Institucions Catalanes del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han denunciat des del seu compte de Twitter que aquest matí han entrat diversos agents dels Mossos d'Esquadra a les conselleries per treure els cartells i llaços grocs en defensa de la llibertat dels presos polítics.L'acció, confirmada per la mateixa assemblea del departament de Justícia, s'emmarca en l'espiral d'intimidacions de l'Estat contra els treballadors públics del govern de la Generalitat.